Абакан, 1 июня, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Референдум за отставку главы Хакасии Виктора Зимина не состоится.

(сс) Alex E. Proimos Статуя Каина в саду Тюильри, Париж. Скульптор Анри Видаль, 1896

Как сообщили ИА REGNUM в Верховном совете Хакасии, вопросы, вынесенные на референдум, признаны не соответствующими требованиям федерального законодательства. Соответствующее решение республиканский парламент принял на очередном пленарном заседании 31 мая.

Поясняется, что вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ.

С инициативой референдума выступило региональное отделение КПРФ. Инициативная группа состояла из 25 человек. На обсуждение общественности предлагалось вынести три вопроса: «Доверяете ли вы главе Республики Хакасия — председателю правительства Республики Хакасия Зимину Виктору Михайловичу?»; «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, проводимую главой Республики Хакасия — председателем правительства Республики Хакасия Зиминым Виктором Михайловичем?»; «Считаете ли вы, что глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия Зимин Виктор Михайлович должен нести ответственность за социально-экономическую ситуацию, сложившуюся сегодня в Республике Хакасия?».

«Из содержания первого вопроса следует, что он носит преимущественно нравственно-оценочный и политический, а не юридический характер. Так, понятие «доверие» рассматривается как уверенность в чьей-то искренности, то есть выражающее подлинные чувства, способность ощущать, испытывать. К ним относятся чувство юмора, чувство долга и так далее. Не имеет однозначного содержания и значения и второй вопрос. Из формулировки не ясно, что требуется оценить. Направления? Формы? Методы? Темпы? А, может быть, результаты осуществления социально-экономической политики? Кроме того, понятие «одобрение» означает признать хорошим и правильным, а это снова из категории морально-этических норм», — прокомментировала заместитель председателя Верховного совета Хакасии Светлана Могилина.

Она подчеркнула, что третий вопрос «не исключает привлечения к любой ответственности», в том числе к дисциплинарной, административной, уголовной. Таким образом, по ее мнению, однозначного ответа на данные вопросы дать нельзя: «Каждый из вопросов не исключает неопределенность правовых последствий тех решений, которые могут быть приняты на референдуме».

Депутатский корпус согласился, что вопросы не соответствуют требованиям федерального законодательства. Против проведения референдума проголосовали 30 парламентариев, за — пятеро. Еще пятеро — воздержались.

Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев привел еще один существенный аргумент. Он заявил, что даже если бы референдум состоялся, то «он не нес бы за собой никаких правовых последствий».

«Только потратили бы бюджетные деньги в размере 55 миллионов», — резюмировал Штыгашев.

«Мы, конечно же, с позицией Верховного совета не согласны, хотя такой вариант развития событий нами предполагался. Сами понимаете, «закон — что дышло», и вот его наши депутаты повернули таким образом. Мы полагаем, что их позиции незаконны. И как только мы получим от Верховного совета постановление, мы будем обжаловать его в суде», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM второй секретарь Хакасского отделения КПРФ Валентин Коновалов.

Что касается озвученной суммы в размере 55 миллионов рублей, Коновалов отметил, что ее намеренно завысили.

«Этой суммой, скорее всего, депутаты манипулируют. Первоначально называлась одна сумма, потом она выросла в два раза. Я думаю, что на самом деле они и сами не знают, какая нужна сумма. Но очевидно, что намеренно называется завышенная сумма, чтобы отпугнуть народ», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, после громкого коррупционного скандала, разразившегося в Хакасии в декабре 2016 года, когда под следствие попал руководитель администрации главы региона Владимир Бызов, бюро комитета регионального отделения КПРФ распространило обращение с требованием отставки Виктора Зимина. «Человек с подобным политическим багажом не имеет морального права занимать государственные должности», — заявили в реготделении КПРФ.

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Напомним, Виктор Зимин приступил к осуществлению полномочий председателя правительства Хакасии 15 января 2009 года. Является главой региона с 18 ноября 2010 года. 8 сентября 2013 года выиграл выборы главы Хакасии.