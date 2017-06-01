Благовещенск, 1 июня, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Амурская область вошла в число «неспортивных» регионов. С таким заключением на Совете Федерации выступил министр спорта РФ Павел Колобков, передает корреспондент ИА REGNUM.

На лыжах. Открытка

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Подводя итоги реализации федеральной целевой программы развития спорта до 2015 года, Колобков назвал регионы, руководству которых необходимо обратить внимание на развитие спорта.

«В России систематически занимается спортом 34,3% населения. Для сравнения, в 2008 году 22 миллиона вели спортивный образ жизни, это менее 16% населения. Президент на очередном заседании совета по спорту отметил, что главное — воспитать здоровое население. Безусловно, есть субъекты, где нужно обратить внимание на развитие спорта. В частности Брянская, Амурская, Орловская области, республики Алтай и Ингушетия и другие регионы. Тем не менее, у нас есть все предпосылки, чтобы к 2020 году не менее 40%, то есть более 60 миллионов человек, регулярно занимались спортом», — заявил Павел Колобков.

При этом завершившуюся целевую программу по спорту раскритиковал аудитор Счетной палаты Владимира Катренко.

«Была проведена проверка завершившейся программы. В одном из основных показателей программы, количество занимающихся спортом, плановый показатель был достигнут и даже перевыполнен. Вместе с тем в развитых странах этот показатель в полтора раза выше. В рамках реализации было использовано чуть более 80 миллиардов рублей. По результатам проверки выявлено существенное сокращение планируемых объектов. Было построено 710 объектов, хотя изначально их должно было быть больше», — отметил аудитор.

В озвученных планах по дальнейшему спортивному оздоровлению нации, министр Колобков отметил, что правительством решено сделать упор на возведение недорогих спортивных объектов — не более 10 млн рублей.

Напомним, при бывшем губернаторе Приамурья Олега Кожемяко культивировался лозунг «Амурская область — спортивная». С момента прихода нынешнего главы региона Александра Козлова, этот лозунг как-то позабылся.

Вместо пропаганды активными занятиями спортом, в регионе смягчили «сухой закон», введённый ещё предшественником. А в марте 2017 года депутаты поддержали инициативу губернатора о понижении размера уставного капитала для будущих продавцов алкоголя.

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