Казань, 1 июня, 2017, 06:39 — ИА Регнум.

Из общей численности населения Татарии, по последней переписи, на детей приходится 20,6%, то есть 795 959 человек. По информации Уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной, ежегодно численность населения растёт и это явление характерно для двух последних лет.

Карл Лемох. Дети. 1910

Как отмечается в докладе детского омбудсмена, за 2016 год в регионе родились 55,8 тыс. малышей. Но заметна тенденция по снижению числа первых детей в общем показателе рождаемости. Если в 2007 году на первенцев приходилось 55,8%, то за 2016 год только 40%.

Между тем, из общего числа детей республики на сирот приходится 1,5% — около 11,7 тыс. человек. Ещё 2% детей или 16 087 человек проживают в неблагополучных семьях.

Гузель Удачина отметила, что для 16 251 ребёнка в трудной жизненной ситуации в 2017 году будет организован бесплатный отдых. Всего же за летнюю кампанию в различных местах массового пребывания региона смогут отдохнуть 218 616 детей, из которых 54 468 получат путёвки бесплатно.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 июня, детский омбудсмен республики проводит День правовой помощи гражданам, приуроченный к Международному Дню защиты детей.

Кроме того, в городах республики к празднику будут организованы концертные выступления и конкурсы. Казанский Кремль с 11:00 приглашает маленьких горожан на фестиваль «Мы любим Кремль!», в рамках которого пройдут театрализованные представления. В целом праздничные мероприятия пройдут на шести площадках города.