Благовещенск, 1 июня, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Первые случаи заражения тропической лихорадкой в 2017 году проверяют в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 31 мая в областную инфекционную больницу госпитализировали мужчину и женщину с характерными симптомами.

frankieleon Разносчик вируса Зика

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В больнице Благовещенска обследуют двух туристов, приехавших с Вьетнама, у которых подозревают тропическую лихорадку.

«Мы ездили во Вьетнам, в Нячанг с 21 по 28 мая. Были в Винпёрле — это остров развлечений. Сели под пальму сфотографироваться, и так получилось, что нас искусали муравьи. Лихорадки передаются комарами, но у нас отчетливо видны следы укусов муравьев. И спустя двое суток у меня, и четверо суток у Елены, начали развиваться интоксикационные симптомы — лихорадка, жар, ломота суставов, сыпь… Очень тяжелое состояние. Можно сказать, отпуск коту под хвост, потому что мы только в номере лежали», — рассказал пострадавший Егор местным СМИ.

Анализы туристов отправили на исследование в Хабаровск, результаты должны прийти через 7 дней. Пока в их историях болезни записана лихорадка денге под вопросом. Еще, по мнению врачей, один возможный вариант заражения — лихорадка Зика.

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Как сообщало ИА REGNUM, заражение тропическими видами лихорадки туристы получают в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконге, на Мальдивских островах. В 2016 году наибольшее количество заболевших было в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирской области и Хабаровском крае.

«Вирус Зика переносится комарами рода Aedes, обитающих в тропических и субтропических зонах. У людей вызывает заболевание, при котором на теле появляется сыпь, в суставах возникает боль, заболевание сопровождается лихорадкой. Инкубационный период составляет 10 дней. Наиболее опасен для беременных: вызывает изменения плода. Кроме того, есть случаи, когда вирус Зика поражал ткани глаз. Опасность представляет собой тяжелая форма денге, иначе называемая геморрагической лихорадкой, которая без лечения может вызвать тяжелые поражения, вплоть до летального исхода. Инфицированный человек (или обезьяна) сам становится источником распространения вируса в течение 12 дней после появления первых симптомов», — поясняют инфекционисты.