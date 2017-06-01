Казань, 1 июня, 2017, 05:44 — ИА Регнум.

АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», 51,28% акций которого принадлежат республиканскому правительству, судится за снятие обременений с имущества сразу с двумя «лопнувшими» банками Татарии. Иск к ПАО «ИнтехБанк» Арбитражный суд РТ рассмотрит 26 июня, а иск к ПАО «Татфондбанк» 14 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент

По иску к ПАО «Татфондбанк» компания требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на заложенный участок площадью 22 тысячи кв. метров. Он расположен в Айшинском сельском поселении Зеленодольского района РТ. По данным с публичной кадастровой карты, речь идёт о землях сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью 21 560 рублей.

В споре с ПАО «Интехбанк» истец требует также признать отсутствующим обременение на участок в п. Дубровка Новопольского сельского поселения в том же районе. Согласно данным публичной кадастровой карты, речь идёт об участке площадью 874 кв. метра, предназначенном под жилищное строительство. Его кадастровая стоимость — 111 644,76 руб.

Это не единственные претензии у акционерного общества к ПАО «Татфондбанк». В конце апреля 2017 года АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», выступавшее ответчиком в деле по взысканию у него 9,5 млн руб., пыталось привлечь банк в соответчики. Суд отказал в этом, но в силу того, что спор возник ввиду неисполнения банком своих обязанностей привлёк того в качестве третьего лица. Агентство, являясь клиентом банка, 1 декабря 2016 года выписало платёжное поручение на перевод со своих счетов 9,5 млн рублей по сделке купли-продажи земельного участка. Но продавец деньги в срок так и не получил, потому кроме основного долга взыскал с покупателя ещё и неустойку в размере 317 192 руб. 90 коп.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , 19 декабря «ИнтехБанк» приостановил работу офисов «по техническим причинам» и перестал обслуживать клиентов. 23 декабря функции временной администрации по управлению банком были возложены на Агентство страхования вкладов. 3 марта Банк России отозвал лицензию «ИнтехБанка», а решением Арбитражного суда РТ 12 апреля 2017 года он признан банкротом. Конкурсное производство в отношении него введено на один год. Конкурсным управляющим выбрана госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

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ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а банкротом он признан 11 апреля 2017 года, и до 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года. Для включения в реестр ТФБ на имя конкурсного управляющего подано уже 12 207 заявлений.