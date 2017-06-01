Берлин, 1 июня, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Очередной самолет с депортированными афганскими беженцами из Германии должен был приземлиться 1 июня в Кабуле, однако из-за теракта в Афганистане 31 мая он был отменен, пишет Berliner Morgenpost.

(сс) jarmoluk Небо закрытое облаками

«Это не означает, что мы поменяли свой курс, мы не отказываемся от практики депортации беженцев, мы лишь учитываем ту ситуацию, которая сейчас происходит в Афганистане», — отметил глава МИД Германии Габриэль Зигмар.

Напомним, что 31 мая в столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв.

Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в самом центре городе. По меньшей мере 80 человек погибли, еще порядка 350 человек получили ранения.

«Поэтому мы решили перенести рейс, который должен состояться в ближайшее время», — добавил министр внутренних дел Томас де Мезьер.

Германия уже депортировала 106 афганских беженцев, которым было отказано в предоставлении временного убежища в Германии.