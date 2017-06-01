Вашингтон, 1 июня, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Бывший соперник президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пошутила по поводу опечатки главы Белого дома в Twitter, передаёт газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Как сообщатся, в ходе выступления на конференции в Калифорнии Клинтон предположила, что загадочное слово «covfefe» в твите президента США могло представлять собой «скрытое послание русским».

«Вы не имеете достаточного уровня доступа, чтобы знать значение слова covfefe», — иронично добавила Клинтон.

Напомним, 31 мая бурю интереса пользователей сети вызвал твит Дональда Трампа, опубликованный им после полуночи по вашингтонскому времени. Сообщение содержало опечатку и явно выглядело незаконченным: «Несмотря на постоянную негативную реакцию в прессе, сovfefe».

Загадочная запись провисела около пяти часов, после чего было удалена, однако за это время успела набрать более 150 тысяч лайков, а еще 120 тысяч пользователей её ретвитнули. Само же слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском сегменте Twitter.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер позднее заявил журналистам, что «президент и небольшая группа людей точно знают, что он имел в виду».