Буэнос-Айрес, 1 июня, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Легкомоторный Cessna 421, принадлежащий аргентинской полиции, потерпел крушение неподалёку от Буэнос-Айреса, передаёт Todo notisias.

Aircharter.sg Cessna 421

Как уточняется, авария произошла во второй половине 31 мая вблизи города Сан-Висенте.

На борту воздушного судна находились трое сотрудников полиции. Все они получили травмы, но остались в живых.

По предварительным данным, причиной аварии послужила неисправность в работе двигателей самолёта.

Установлено, что пилот, обнаружив неполадки, отвел самолёт от жилых зданий, после чего попытался посадить его. При столкновении с землёй самолёт загорелся.