Лондон, 1 июня, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Около 700 млн детей во 172 странах страдают от насилия и социальных проблем, пишет 31 мая Die Zeit. Об этом свидетельствуют данные исследования детской правозащитной организации Save the Children.

Фирс Журавлёв. Дети нищие

Хуже всего приходится детям, живущим в странах Центральной и Западной Африки: Нигер, Ангола, Мали, ЦАР и Сомали.

Лучше всего — в Норвегии и Словении, которые стоят на первом месте в списке стран, где для детей созданы хорошие жизненные условия: питание, образование, отсутствие детской эксплуатации и так далее.

Высокие позиции занимают также Финляндия, Нидерланды, и Швеция. Германия занимает десятое место.

Около четверти всех детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. 168 млн детей во всем мире вынуждены работать, из них 85 млн — по принуждению или в опасных условиях.

«У этих детей нет детства, — отмечает член правления Save the Children Биджан Нашат. — Мы должны это изменить».

Также, согласно докладу организации, увеличилось количество ранних браков, особенно в бедных семьях: 60% всех девочек от 15 до 19 лет в Нигере и 40% в Бангладеше состоят в браке.