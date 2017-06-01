Казань, 1 июня, 2017, 04:58 — ИА Регнум.

Сегодня, 1 июня, на 11 татарских пляжах официально открывается купальный сезон. Из них четыре находятся в Казани. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева, на 30 мая были проведены исследования воды в трёх казанских местах массового отдыха — «Локомотив» на реке Волга, «Нижнее Заречье» на реке Казанка и «У озера Глубокое».

Unsplash Пляж. Песок

«Результаты исследований воды водоёмов соответствуют гигиеническим требования», — добавила пресс-секретарь, уточнив, что по всем остальным, включая «Комсомольский» в посёлке Дербышки (Казань), лабораторные исследования ещё в работе. Будут брать пробы воды в «пляжных» водоёмах и весь сезон, проверяя их в режиме реального времени.

Между тем, по информации Казанского отделения Центра ГИМС МЧС РФ по РТ, всего за лето в республике должны открыться 36 пляжей.

Сегодня фактическому открытию пляжного сезона может помешать погода в республике. Управление МЧС по РТ сделало штормовое предупреждение. Вечером и днём 1 июня в регионе ожидаются сильный дождь, град, грозы и шквалистые усиления ветра 18−23 м/с.