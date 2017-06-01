Берлин, 1 июня, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев в Германии (Bamf) планирует перепроверить документацию до 100 тыс. одобренных заявок беженцев на предоставление им убежище в стране, сообщает 31 мая Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

В первую очередь внимание уделяется заявкам беженцев мужского пола от 18 до 40 лет.

«После случая с задержанным офицером бундесвера мы должны вести тщательную работу, а также проверку документации», — заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер.

Напомним, что 28-летний офицер в звании старшего лейтенанта был задержан 27 апреля в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Он регистрировался ранее под вымышленным именем как беженец из Сирии.

Бывший офицер обвиняется в планировании теракта, а также в причастности к праворадикальным группировкам внутри бундесвера.

Bamf уже проверил в мае 2017 года две тыс. одобренных заявок, из которых 295 решений по сирийским беженцам «вызывают сомнения», а в случае с 185 заявок афганских беженцев — все выглядит «неправдоподобно».

Сотрудники ведомства ссылаются на недостаток квалифицированных кадров и большое число увольнений работников из-за давления на них со стороны мигрантов.

Таким образом, проверка документации будет продолжаться вестись, а сотрудников ведомства ждут курсы повышения квалификации.