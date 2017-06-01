Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2017, 04:32 — ИА Регнум. В Усть-Камчатском, Алеутском, Олюторском районах и в Кроноцком заливе на Камчатке сегодня, 1 июня, стартовала главная — лососевая путина года, которая продлится несколько месяцев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве рыбного хозяйства края, до осени рыбопромышленникам наука разрешила выловить 186 тыс. тонн рыбы.

Лосось

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Основной промысел будет идти на восточном побережье Камчатки, как всегда в нечетный год. Главным объектом промысла станет горбуша.

«Основные уловы — порядка 95 тысяч тонн, 73,7 тысячи из которых — это горбуша — ожидаются в Карагинской подзоне. Также хорошие уловы прогнозируются в Камчатско-Курильской подзоне», — сказали в министерстве.

На полуострове также открывается любительская и спортивная рыбалка на речных участках удебными орудиями лова, за исключением рек Авача и Паратунка, где рыбачить можно будет с 5 июля.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах региона, на реках полуострова уже вовсю рыбачат браконьеры. Причем некоторые из них бросают свой улов, чтобы не попадаться рыбоохране. Изъято уже несколько сотен килограммов рыбы.

При этом на рынках Петропавловска уже сейчас можно купить свежую красную рыбу. Так свежую кету можно приобрести по 300 рублей за килограмм. А вот цена на чавычу, в зависимости от точки торговли, может доходить до 2−2,5 тысяч рублей за кг. При этом в социальных сетях распространяют объявления с предложениями продажи свежей чавычи, нерки, кеты с бесплатной доставкой прямо с реки домой или даже на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке уже изъяли первую крупную партию браконьерской рыбы — 812 кг нерки. Её в Усть-Большерецком районе злоумышленники перевозили в кузове джипа.