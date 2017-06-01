Владивосток, 1 июня, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморского края совместно с Контрольно-счётной палатой должны затребовать расчёты, по которым оценивалась стоимость гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном, выставленного на торги за 4,1 млрд рублей вместо инвестированных в него более 9 млрд рублей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал парламентарий от КПРФ Владимир Беспалов.

Primdevelop.ru Гостиничный комплекс курортного типа в районе мыса Бурный

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«Меня это очень удручает, потому что мы выделяли деньги каждый раз с большим боем, спрашивали, почему только из бюджета, почему не найдут частных инвесторов. Возникает всё больше и больше вопросов, — отметил депутат. — Я думаю, что наше депутатское сообщество и Контрольно-счётная палата по нашей просьбе затребует расчёты. Нет ли здесь коррупционной составляющей — забить такую низкую цену, чтоб получить ещё какую-то маржу?»

«Возмещать разницу будут, наверное, те, кто наворовал денег миллиарда на 2 или 3, брал аванс, покупал якобы строительные материалы и оборудование, но куда-то оно делось. Это касается и мыса Бурного, и Корабельной набережной», — добавил Владимир Беспалов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня Российский аукционный дом объявил о приёме заявок на участие в аукционе по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке. Стартовая цена объекта, который так и не смогли достроить со времён саммита АТЭС-2012, составляет 4,1 млрд рублей, хотя за годы простоя инвестиции в отель превысили 9 млрд рублей, в том числе из бюджета Приморского края.