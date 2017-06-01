Луганск, 1 июня, 2017, 04:03 — ИА Регнум. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донбассе подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом заявил замминистра государственной безопасности ЛНР Александр Басов, передаёт «Лугаскинформцентр».

Александр Горбуруков ИА REGNUM Заметает

Как сообщается, инцидент произошёл 30 мая во время раздачи сотрудниками МККК гуманитарной помощи жителям прифронтового села Пришиб Славяносербского района.

Замминистра уточнил, что огонь вёлся из миномётов с направления занятого киевскими силовиками села Трехизбенка. При этом Басов уверен, что речь идёт о сознательном обстреле гуманитарного конвоя.

По его словам, ВСУ знали о выезде гуманитарного конвоя, «видели автомобили с символикой МККК и понимали, что 30 жителей села, живущих у линии разграничения, получают гуманитарную помощь».

«Они (киевские силовики — ред.) произвели преднамеренный обстрел», — заключил Басов.

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