Москва, 1 июня, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Афганистан будет использован врагами России, чтобы развалить Российскую Федерацию также, как был развален СССР — по лекалам покойного советника по национальной безопасности президента Джимми Картера Збигнева Бжезинского, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский 31 мая на ток-шоу «Вечер с Владимиром Солосьевым» в эфире телеканала «Россия-1», обсуждая недавний теракт в Кабуле, унесший жизни более 90 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Афганистан — это будущая война против России и Китая. Туда переправляются тысячами боевики, они там строят себе… палатки. Там как скопится нужное количество, они ворвутся в Среднюю Азию… Для этого они взорвут Иран, чтобы туркменская часть Ирана попыталась воссоединиться с Туркменией, которая раньше у нас была. Покойный Бжезинский этого ведь хотел. Ведь он начал это!», — адресовался российский политик к стратегии «исламистской дуги» в «подбрюшье СССР», которую предложил Картеру Бжезинский будучи на посту советника по нацбезопасности с целью заманить советские войска в Афганистан и предоставить поддержку радикальным исламистам.

«Самый главный враг ни России, ни царя, ни коммунистов — русских! Он ненавидит именно русский народ. И цель его жизни была уничтожить этот народ. Территорию известно кому можно отдать… будут национальные республики и государства. Он хуже Гитлера… именно русских!», — заявил политик, отмечая во многом имеющую место быть преемственность политики США в отношение России по отношению к политике нацистской Германии, где в обоих случаях подразумевалось полное расчленение России и конец ее исторического существования, добавив, что на 70% прогнозы Бжезинского осуществились с распадом СССР, после которого на очереди у американцев стоит Россия.

Отметим, что Бжезинский также знаменит его концепцией «нового мирового порядка при гегемонии США», который «создается против России, за счет России и на обломках России», изложенной в его книге «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство».

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