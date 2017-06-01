Кострома, 1 июня, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Сейчас на счету старейшей велопутешественницы России 21 длительная поездка. О подробностях нынешней, 22-й по счету, Юлия Ивановна рассказала в интервью ИА REGNUM, будучи проездом в Костроме.

Геннадий Суворов Юлия Михайлюк — старейшая велопутешественница России

ИА REGNUM: Вы не первый раз в Костроме, с чем была связана прошлая поездка?

Первая поездка была связана с 400-летием дома Романовых, в 2013 году я приезжала в Ипатьевский мужской монастырь. Вообще в тот год я объезжала святые места России. Конечно, я посетила далеко не все — их очень много, какие варианты подготовила дома — там и побывала.

ИА REGNUM: Все ваши путешествия тематические?

Я стараюсь каждое свое путешествие посвящать какой-то особенной дате, которую отмечает наша страна. Считаю, что должна шагать в ногу с современностью. Я отмечала 60-летие Победы в Великой Отечественной, 70-летие, 200-летие победы над французской армией. Я просто отдаю дань памяти этим событиям.

ИА REGNUM: По какой причине вы оказались в Костроме сейчас?

Нынче я отмечаю 550 лет хождению за три моря Афанасия Никитина, нашего земляка, который поневоле стал путешественником. Он была здесь, в Костроме, это отмечается в записях. Благодаря его записям мы знаем, читаем о нем, и я должна была посвятить свое путешествие ему. Дальше из Костромы поеду в Кинешму, Юрьевец, Чкаловск, затем в Нижний Новгород, из него в Чебоксары, Казань, Ульяновск, Самару, Саратов.

ИА REGNUM: Вы хотите полностью повторить его маршрут?

Все не повторится. Я хотела доехать до Индии, но не получилось — не смогла сделать визу. Но заеду в Баку, оттуда поверну на Феодосию, в Балаклаву, в Азов. Он тоже там был. Затем поеду в Смоленск. Там Афанасий Никитин скончался.

ИА REGNUM: В одном из интервью вы сказали, что «российские дороги по большей части просто ужасны». Как вам костромские?

Лучше, чем тверские. Я проезжала Конаково, затем Кимры, Калязино, и колени у меня до сих пор болят. Там очень нехорошие дороги. Ближе к Угличу стали лучше. Подъезжала к Костроме — здесь уже хорошие дороги. Правда, я отметила. Даже метр за боковой сплошной комфортно и безопасно.

ИА REGNUM: Вы много ездите. Никогда не хотелось надолго задержаться в одном из городов?

Если в каком-то городе у меня есть хорошие знакомые — я остаюсь. Например, в Красноярске, Перми, Тюмени. Но дольше двух дней нигде не стоит задерживаться. Иначе потом все придется начинать с нуля в физическом плане, а я настроена на режим. После отдыха все труднее.

ИА REGNUM: Почему вы выбрали именно велосипед?

В 50 лет я задумалась: через 5 лет мне на пенсию, какое занятие заменит мне физкультуру? Огороды, дачи — это не физкультура, это неблагодарная работа. Тогда я начала учиться ездить на велосипеде. Езда на нем — это серьезно, в молодости, наверное, таких нагрузок не было. Проезжаешь 100—150 км в день, устаешь, но зато возвращаешься домой счастливая.

ИА REGNUM: Каждый путешественник наполняет свой путь особым смыслом. Какой он в вашем случае?

Всю жизнь я посвятила спорту. И мне было интересно — какие возможности останутся у меня в старости? Оказалось — неиссякаемые. Я еще буду ездить. От путешествий я молодею в своей старости.

ИА REGNUM: Многие пенсионеры теряют интерес к жизни. Что посоветуете им?

Не сдавайтесь! Надо чем-то увлечь себя. Не обязательно уезжать за 1000 верст, но на велосипеде можно доехать до дачи. Главное — желание.