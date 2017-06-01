Вашингтон, 1 июня, 2017, 03:20 — ИА Регнум. Председатели банковского комитета Сената США предложили ужесточить санкции против России в связи с событиями на Украине и в Сирии, а также из-за якобы имевшего место кибервмешательства в дела Соединённых Штатов, передаёт Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как сообщается, законопроект подготовили сенатор-республиканец Майк Грапо и сенатор-демократ Шеррод Браун.

Согласно документу, новые санкции должны затронуть различные секторы экономики России, в том числе горную промышленность, металлургию и железнодорожный транспорт.

Отмечается, что поводом для этой инициативы послужила неизменность политики Москвы, несмотря на уже введённые ранее санкции.

Напомним, 27 мая лидеры стран G7 в итоговом заявлении саммита в Таормине выразили готовность к ужесточению ограничительных мер в отношении России в случае невыполнения Минских соглашений.

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в отношении страны, если этого потребуют её действия», — указывалось в коммюнике.

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