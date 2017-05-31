* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 1 июня, 2017, 02:59 — ИА Регнум. В результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, в Сирии был уничтожен Райан Мешааль — основатель новостного агентства Amaq, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Авиаудар был нанесён по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии передаёт агентство Reuters.

Сообщается, что в числе жертв атаки коалиции оказалась также дочь Райана Мешааля.

Напомним, 26 мая в Пентагоне заявляли, что за последние два месяца в Ираке и Сирии ликвидированы трое высокопоставленных руководителей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

27 апреля был ликвидирован боевик Мустафа Гунес, 11 мая — Абу Асим аль-Джазери, 18 мая — Абу Хаттаб аль-Рави. Отмечалось, что все трое были лицами иностранного происхождения: