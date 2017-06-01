Берлин, 1 июня, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Находящийся с визитом в Берлине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал ФРГ помочь Китаю, занятому разработкой пассажирского самолета C919 получить сертификат пригодности к эксплуатации на территории Евросоюза, передает 31 мая агентство «Синьхуа».

Sohu.com C919

Во время своей встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель китайский премьер попросил помощи у главы Германии в получении новым лайнером сертификатов, позволяющих его эксплуатацию на территории стран Евросоюза.

Напомним, что двухдвигательный гражданский среднемагистральный авиалайнер COMAC C919 совершил свой первый полет 5 мая в Шанхае с пятью членами экипажа на борту без пассажиров. В случае окончательного успеха, Китай станет четвертым производителем реактивных лайнеров после США, Западной Европы и России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай не намерен останавливаться на достигнутом и совместно с РФ ведет разработку широкофизюляжного дальнемагистрального самолета на 280 посадочных мест.

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