Пекин, 1 июня, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Китай твердо осудил террористическую атаку в столице Афганистана — Кабуле и выразил поддержку Афганистану в его борьбе с терроризмом, передает 31 мая агентство «Синьхуа».

Кабул

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин во время ежедневной пресс-конференции выразила соболезнования семьям жертв и искреннюю скорбь по жертвам теракта.

«Китай осуждает любого рода террор, а также выражает готовность работать совместно с Афганистаном и международным сообществом в интересах борьбы с террористической угрозой», — заявила Хуа.

Согласно последним данным от Министерства внутренних дел Афганистана, по меньшей мере 64 человека были убиты и еще 320 получили ранения в результате подрыва террористом-смертником взрывного устройства в дипломатическом районе Кабула. О жертвах среди китайских граждан информации не поступало.

Со слов Хуа стало также известно о намерении КНР усилить меры защиты граждан Поднебесной и своих институтов в Афганистане.

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров назвал произошедшее в Кабуле «очень зловещим звонком».

Читайте также: Лавров о теракте в Кабуле: «Очень зловещий звонок»