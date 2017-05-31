Пекин, 1 июня, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, прибывший 31 мая с официальным визитом в Берлин, поддержал процессы интеграции на европейском пространстве, передает агентство «Синьхуа».

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Ли Кэцян

Будучи всесторонним стратегическим партнером ЕС, Китай хочет видеть солидарность, процветание и стабильность в Европе, поскольку это способствует укреплению многополярного мира и экономической глобализации, отметил Ли в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ли осуществляет свой визит в страны Евросоюза в рамках ежегодных встреч лидеров Китая и ЕС, механизм которых был запущен в 2004 году.

Берлин является первой остановкой Ли в его трёхдневном туре по Европе, который также предполагает его визит в Бельгию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ли проведет в Бельгии 19-ю встречу лидеров Китая и ЕС, в рамках которой встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером