Киев, 1 июня, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал промежуточное решение Стокгольмского арбитражного суда об отмене условия «бери или плати» по контракту между «Нафтогазом» с «Газпромом».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Решение трибунала даёт право «Нафтогазу» требовать снижения цены на газ по контракту с «Газпромом» на условиях рынка», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Порошенко в Twitter.

По его словам, решение суда в Стокгольме стало «важным шагом на пути к энергетической безопасности».

«Подтверждаю, что Украина была и остаётся надёжным партнёром в вопросе обеспечения газом европейских потребителей», — отметил также Порошенко.

Напомним, 31 мая «Нафтогаз» заявил, что Стокгольмский арбитражный суд отменил требование «бери или плати» (take or pay) «Газпрома» по контракту о поставке газа на Украину.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что Стокгольмский арбитражный суд полностью отменил запрет для Киева на реэкспорт российского газа, а также постановил пересмотреть формулу цены на газ с 2014 года.

В «Газпроме» позднее заявили, что данное решение является промежуточной стадией арбитражного процесса, окончательное решение суд может вынести не ранее конца июня.