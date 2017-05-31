Пекин, 1 июня, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян покинул утром 31 мая Пекин, отправившись с официальными визитами в Германию и Бельгию, где также встретится с лидерами Евросоюза, передает агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Ли Кэцян

Во время своей остановки в Берлине Ли и канцлер ФРГ Ангела Меркель проведут ежегодные переговоры между премьер-министрами двух стран.

Ли также проведет 19-ю встречу лидеров Китая и ЕС, в рамках которой встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером во время его бельгийской части тура.

Отметим, что Китай заинтересован в Евросоюзе в первую очередь, как в партнере, поддерживающем глобализацию торговли, которая необходима КНР в качестве инструмента сбыта его продукции на рынках стран ЕС.