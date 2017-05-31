Вашингтон, 1 июня, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Комитет по разведке Палаты представителей США направил в общей сложности семь повесток с требованием явиться для дачи показаний на слушания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США, передаёт The Wall Street Journal.

Конгресс США

По информации источников издания, четыре повестки относятся к «российскому делу», а ещё три касаются расследования о том, почему имена сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа не были отредактированы и скрыты в секретных докладах администрации экс-президента Барака Обамы в переходный период передачи власти.

Как сообщается, перед комитетом должны выступит руководители ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности США.

При этом повестки, по сведениям издания, были направлены экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну, а также представителям администрации Обамы — экс-советнику по нацбезопасности Сюзан Райс, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему постпреду США при ООН Саманте Пауэр.

Напомним, днём ранее стало известно, что экс-советник президента США Майкл Флинн согласился дать показания и предоставить все запрошенные у него документы комитету Сената по разведке, расследующему дело о «российском вмешательстве».

Сообщалось, что Флинн готов сотрудничать с комитетом настолько тесно, насколько это не будет противоречить его конституционным правам.