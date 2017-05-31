Вашингтон, 1 июня, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен прекратить работу в качестве советника при Белом доме в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Об этом предприниматель написал на своей странице в Twitter.

OnInnovation Илон Маск

«Не знаю, что будет с Парижским соглашением, но я сделал всё, что в моих силах, обращаясь к президенту напрямую, через других людей в Белом доме и различные советы, что нам следует остаться», — отметил Илон Маск.

При этом он добавил, что в случае выхода США из данного соглашения у него «не будет иного выбора», кроме как выйти из советов при Белом доме.

Как передавало ИА REGNUM, на завершившемся 27 мая саммите G7 в итальянской Таормине стороны не смогли прийти к единству по вопросам изменения климата. В заключительном совместном заявлении саммита отмечалось, что лидеры шести стран «подтверждают свою твёрдую позицию по выполнению положений Парижского соглашения», тогда как президент США заявил, что его страна пока не может присоединиться к другим партнёрам.

Ещё в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что глобального потепления не существует, и называл Парижское соглашение, предусматривающее сокращение выброса углекислого газа в атмосферу, вредным для США. Победив на выборах, Трамп, несмотря на обещания выйти из соглашения, не делал каких-либо однозначных заявлений по этому поводу.

27 мая глава Белого дома написал в Twitter, что примет окончательное решение по данному вопросу в течение недели.