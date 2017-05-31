Ставрополь, 1 июня, 2017, 01:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае подсчитали сумму ущерба от паводка в мае 2017 года. По предварительным данным она составила 2,37 млрд рублей. В регионе начались выплаты компенсации пострадавшим.

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«По предварительным данным, от наводнения в крае пострадали 8 144 человека. С учётом выплат и выдачи, как мы считаем, примерно 300 жилищных сертификатов, в целом нанесённый ущерб составляет — оценочно — 2 миллиарда 370 миллионов рублей», — процитировали ИА REGNUM слова главы региона Владимира Владимирова в региональном правительстве.

Власти края ведут переговоры с федеральным центром, чтобы компенсировать региону часть этой суммы, которой не хватает в краевом бюджете.

Отметим, что в Ставропольском крае с 2012 года создан Резервный фонд региона, в котором предусмотрены средства на ликвидацию последствий ЧС и выплату компенсаций пострадавшим. В 2017 году он был утвержден в размере 200 млн рублей. Этих средств явно не хватает на возмещение ущерба от майского паводка 2017 года.

Власти Ставрополья планируют увеличить размер регионального резервного фонда до 750 млн рублей. Уже сегодня, 1 июня соответствующий законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании правительства. А 2 июня документ уже может быть одобренным региональным парламентом. Это практически треть суммы, которая требуется на возмещение ущерба от паводка.

Вместе с тем, 31 мая в Ставропольском крае начались первые выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. Порядка 800 человек уже получили выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Одновременно в крае проводится сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Бизнесу помогут льготными кредитами под 1% годовых. Отдельно помощь собирается и для пострадавших аграриев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган уничтожил до 18 тыс. га урожая и привел к гибели 758 животных и свыше 5,7 тыс. голов домашней птицы.

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По последним данным, уровень воды в реках Ставрополья постепенно снижается. Подтопленными остаются более 650 домов в пяти поселениях. Более 100 человек еще проживают в эвакуационных пунктах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, в Минераловодском и Георгиевском районах за последние сутки в свои дома после схода воды вернулись более 3,2 тыс. человек.

В двух населенных пунктах воду откачали в 688 жилых домах. От грязи и ила очищены более 1 тыс. дворов, откачано свыше 20 тыс. кубометров воды, расчищено почти 45 км дорог, девять ливневых канализаций.

Почти 1,5 тыс. домов подключены к газоснабжению. В селах Левокумка, Первомайский и Славяновский Минераловодского округа полностью восстановлено водоснабжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации округа .

В крае идут дожди, грозы. «Большая вода» уходит вниз по течению Кумы. Угроза паводков сохраняется.

Всего от паводка, прошедшего в Ставропольском крае с 24 мая пострадали свыше 2 тыс. жилых домов в 28 населенных пунктах. В них живут более 6,6 тысячи человек.