Вашингтон, 1 июня, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Секретная служба США задержала неизвестного мужчину, который попытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщается на официальной станице ведомства в Twitter.

Белый дом

«Секретная служба задержала человека, который пытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов рядом с Белым домом», — говорится в сообщении.

После инцидента доступ к резиденции президента США был временно закрыт. К настоящему времени оцепление снято. Отмечается, что работа службы охраны вернулась в обычный режим.

Каких-либо подробностей о личности нарушителя и мотивах его действий на данный момент не приводится.

Напомним, в апреле стало известно, что по инициативе Секретной службы периметр безопасности вокруг Белого дома будет расширен из-за регулярных попыток несанкционированного проникновения.

Сообщалось, что в результате увеличения буферной зоны для публики окажется недоступной территория вдоль забора с южной стороны Белого дома, вплоть до так называемого «Эллипса» — популярного места для прогулок туристов и местных жителей, где также традиционно устанавливается главная рождественская ель страны.

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