Нанкин, Китай, 1 июня, 2017, 00:56 — ИА Регнум. У Чжэнлун назначен вице-губернатором и исполняющим обязанности губернатора провинции Цзянсу, расположенной на востоке Китая, передает 31 мая агентство «Синьхуа».

Нанкин, Цзянсу

Решение было принято на 30 сессии постоянного комитета Провинциального собрания народных представителей 12 созыва, который также принял отставку бывшего губернатора Ши Тайфэна.

У является уроженцем провинциальной столицы — Нанкина. Родился в 1964 году. Он работал заместителем секретаря Компартии Китая в провинциальном комитете Цзянсу и секретарем городского комитета КПК по Нанкину начиная с октября 2016 года.