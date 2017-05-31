Париж, 1 июня, 2017, 00:46 — ИА Регнум. По мнению автора, «пока Евросоюз ждет и надеется, что нынешний Путин вернется к версии самого себя начала 2000-х годов, когда он производил впечатление человека, пришедшего от чистого сердца проводить реформы». Российский же лидер «продолжает ставить на развал идеи самого существования объединенной Европы и на то, что ослабленный и разобщенный ЕС не в состоянии будет позаботиться о защите собственной периферии, да и с Вашингтоном они перестанут понимать друг друга».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Бойз считает, что «проект Путина продвигается пока эффективнее, потому что ЕС до этого выбрал неправильный курс», не детализируя, в чем заключается эта самая неправильность, и выражая надежду, что «возрождение сильной оси Берлин — Париж при сохранении Меркель во главе Германии и с приходом сильного Макрона в Елисейский дворец приведет к появлению нового мышления Евросоюза не только в отношении Москвы, но также и Анкары, и по вопросам Северной Африки и миграции».

Россия попытается установить прочную дружбу в СБ ООН с Китаем и Францией и переиграть Великобританию и США в ключевых голосованиях, прогнозирует автор, предполагая, что «Путин все-таки пойдет на выборы в 2018 году и выиграет их, после чего снова ступит на тропу войны с Западом».