Лондон, 1 июня, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Авор отмечает, что в первом квартале 2017 года объем продаж российского гиганта в Европу вырос на 13% и достиг 65,6 млрд кубометров. Прибавка в денежном выражении составила 4,4 пункта, а общая сумма проданного добралась до отметки 1,8 триллиона рублей (£ 31 млрд). И аппетит на газ в Европе и странах бывшего Советского Союза продолжает расти.

Gazprom.ru «Газпром»

«Хотя Великобритания напрямую не импортирует газ из России — крупнейшие европейские потребители «Газпрома» находятся в Германии и Нидерландах — но через эти две страны газовая сеть Альбиона закачивает свою долю топлива.

Спрос на российский газ растет отчасти потому, что поставки в Северном море сокращаются, а электрогенераторы все чаще сжигают газ для производства электроэнергии, утверждает Амброуз. В Великобритании наблюдается устойчивая тенденция к закрытию электростанций, работающих на угле, что позволит газу через несколько лет стать доминирующим источником энергии.

Франция, отмечает аналитик, также увеличила использование газа в энергетике. С тем лишь отличием, что Париж перенес акцент в эту сферу после принятия решения о прекращении строительства ряда ядерных реакторов из-за того, что в широко используемой конструкции была обнаружена ошибка.

«Газпром» уже поставляет около трети газа ЕС и планирует расширить свое влияние путем строительства второго крупного газопровода, предполагая использовать спорный проект «Северный поток 2», чтобы обойти Украину. Посылать газ через Балтийское море в Германию, а не тратить нервы на бесплодные переговоры с Киевом о транзите газа, гораздо удобнее и выгоднее, особенно в свете постоянно усиливающейся в последние годы напряженности между РФ и Украиной, — резюмирует автор. — Критики обвиняют Россию в том, что она использует новый маршрут для отсечения Украины от основного источника ее национальных доходов, для ослабления ее экономики. Однако «Газпром» утверждает, что «СП-2» — это важный шаг в обеспечении надежных поставок газа в Европу».