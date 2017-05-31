Вашингтон, 1 июня, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Загадочное слово «covfefe», написанное президентом США в своем Твиттере, имеет значение, известное лишь ограниченному кругу людей, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Смех

Комментируя явную опечатку Дональда Трампа, Спайсер глубокомысленно заявил, что «президент и небольшая группа людей точно знают, что он имел в виду».

Напомним, бурю интереса пользователей Сети вызвал пост президента США, который он сделал после полуночи по вашингтонскому времени. Загадочная запись по русски означает следующее: «Несмотря на постоянную негативную реакцию в прессе, сovfefe».

Таинственный твит Дональда Трампа был удалён через пять часов после публикации в Сети, однако его скан получил широкое распространение.

За короткое время эта запись заработала более 150 тысяч лайков, а еще 120 тысяч пользователей её ретвитнули.

Стоит отметить, что Трамп через некоторое время предложил подписчикам своего аккаунта самим догадаться, какой смысл содержит слово «covfefe».