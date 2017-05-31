Вашингтон, 1 июня, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Телеканал CNN разорвал контракт с комедианткой Кэти Гриффин, которая ведет новогоднее шоу на этом телеканале. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба вещателя.

CNN

Сообщается, что решение о разрыве контракта с Гриффин было принято на следующий день после того, как в интернете были опубликованы фотографии комедиантки, держащей в руке изображение окровавленной головы, похожей на голову президента США Дональда Трампа.

Снимок сделал фотограф Тейлор Шилдс, который известен своими провокационными работами в отношении знаменитостей.

Сама Гриффин извинилась за эту фотографию и признала, что зашла слишком далеко.

«Я прошу у вас прощения, я зашла слишком далеко. Я ошиблась», — написала Гриффин в своём Instagram.

Официальный представитель CNN назвал фотографию «отвратительной и оскорбительной».

Сам президент Трамп в своем Twitter-аккаунте написал, что Гриффин должно быть стыдно за свой поступок.

«Мои дети, особенно мой 11-летний сын, Бэррон, испытали тяжелое потрясение из-за этого. Тошнотворно!», — пишет Трамп.

Дочь соперницы Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон Челси Клинтон назвала эту фотографию «гнусной и неправильной».

«Не смешно шутить по поводу убийства президента», — написала Челси в своём Twitter-аккаунте.