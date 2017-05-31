Ниамей, 31 мая, 2017, 23:45 — ИА Регнум. Более 40 мигрантов из Западной Африки погибли в пустыне Сахара на этой неделе, согласно заявлению Международного комитета Красного Креста (МККК), 31 мая сообщает Reuters.

Véronique Mergaux Сахара

Шестеро выживших рассказали, что в северном районе Нигера сломался грузовик, перевозивший мигрантов, в основном из Ганы и Нигерии. 44 человека погибли от жажды.

Официальные лица Нигера пока не подтвердили численность погибших, поиски тел продолжаются.

Напомним, правительственные органы и международные организации зафиксировали тысячи погибших мигрантов в Средиземном море, но практически невозможно подсчитать, сколько людей погибло в Сахаре.

Еженедельно из Нигера тысячи мигрантов пытаются добраться на автомобилях до Ливии, чтобы пересечь Средиземное море и добраться до Европейского союза. По свидетельствам самих мигрантов, в Сахаре погибает больше людей, чем в море.

С 1 января 2017 года в Средиземном море погибли или пропали без вести более 1 тыс. 250 человек.