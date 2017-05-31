Киев, 31 мая, 2017, 23:42 — ИА Регнум. В Донбассе активизировались спорадические обстрелы с применением артиллерии калибров 122 и 152 мм, БМП, танков, гранатометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 31 мая заявляют: официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

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Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 65 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Минеральное, Васильевка, Жабичево, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Ясное, Донецк (район бывшего аэропорта и Петровский район).

«Украинские силовики выпустили 95 артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, 377 мин калибра 120 мм, 351 мину калибра 82 мм и 99 танковых снарядов. На Горловском направлении ВСУ выпустили четыре мины по населенным пунктам Зайцево и Широкая Балка, а также применяли различные типы гранатометов. На Мариупольском направлении с позиций 36 отдельной бригады морской пехоты обстреливались населенные пункты Саханка, Октябрь и Ленинское. Противник выпустил 46 мин калибра 120 и 82 мм и четыре танковых снаряда. Пострадавшие и разрушения уточняются», — сказал Басурин.

Он сообщил, что по данным разведки ДНР, из населенного пункта Константиновка в Дзержинск (5 км от линии соприкосновения) прибыла колонна военной техники Национальной гвардии Украины из 30 единиц (БТР, БМП, автомобильная техника).

«Усиление прибыло для участия в мероприятиях по предотвращению бегства военнослужащих ВСУ с передовых позиций. Кроме того, разведкой отмечаются факты принуждения подразделениями Национальной гвардии Украины жителей Красногоровки к восстановлению их пункта временной дислокации в черте города, разрушенного в результате обстрела 28 мая подразделениями 92 бригады», — добавил Басурин.

По его словам, войска ДНР не причастны к вчерашнему ночному обстрелу жилых кварталов Авдеевки (под контролем ВСУ).

«Все эти преступные действия украинских властей, имеют цель попытаться сформировать негативное отношение жителей к вооруженным силам Республики. Но судя по анализу публикаций в социальных сетях от жителей Авдеевки, а также комментариев под публикациями украинских СМИ, цели украинским преступникам достичь не получается. Анализ выложенных украинскими СМИ фотографий говорит о том, что большинство из них не соответствует заявленным адресам. Вероятнее всего это старые фотографии, причем на одной из них — автобусная остановка смотрит на запад, что свидетельствует о прилете снарядов с позиций ВСУ. Более того, место разрыва мин в районе Авдеевского коксохима находится далеко от переднего края, и даже теоретически с позиций ВС ДНР они не могли туда долететь. Подобными провокациями украинские власти и националистические батальоны из состава ВСУ окончательно потеряют доверие со стороны местного населения… Также требуется акцентирование внимания на фейке украинских властей об обстреле Авдеевки — минометные снаряды калибра 82 мм не могут долететь до указанных украинскими властями мест с позиций ВС ДНР», — рассказал Басурин.

В то же время республиканский ресурс ДАН информирует, что «представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)» заявил, что стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня с полуночи 1 июня.

«Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все соответствующие документы уже подписаны. Контроль над соблюдением сторонами режима прекращения огня будет осуществляться офицерами СЦКК.

СЦКК был создан после заключения в сентябре 2014 года первых Минских соглашений. В его состав вошли офицеры из Генштаба РФ, а также представители Вооруженных сил Украины. В его состав не входят представители ДНР или ЛНР.

Кроме того, 31 мая официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что 30 мая киевские силовики пять раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР почти 130 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов: Сокольники, Фрунзе, Новокиевка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими договоренности 120-мм минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 128 мин, гранат и снарядов», — сказал Марочко.

По его словам, один солдат 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировал из части в зоне АТО, прихватив с собой автомат и боеприпасы.

«Мы продолжаем фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния в рядах ВСУ. Подтверждением тому послужил очередной факт дезертирства в рядах подразделений ВСУ. Так, военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ не выдержав давления со стороны националистов, покинул расположение части, прихватив с собой автомат АКС с боеприпасами, две гранаты Ф-1 и одну РГД-5», — подчеркнул Марочко.

При этом он рассказал, что вчера в результате взрыва украинского миномета «Молот» ранения различной степени тяжести получили трое украинских солдат.

«Вчера при проведении провокационных обстрелов республики из уже известного своим трагизмом миномета «Молот», в результате разрыва миномета ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих ВСУ», — уточнил Марочко.

Он также проинформировал, что украинские силовики в нарушение Минских соглашений, разместили у линии соприкосновения в районе поселка городского типа Троицкое семь гаубиц Д-30.

«Украинская сторона продолжает нарушать Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон. По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Троицкое — это 5 км от линии боевого соприкосновения — выявлено нахождение семи 122-мм гаубиц Д-30», — подытожил представитель ЛНР.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, пятеро — получили ранения.

«До вчерашнего дня мы не имели безвозвратных боевых потерь с 11 мая», — уточнил Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении боевые действия велись в Станично-Луганском районе и Крымском. Единственный утренний обстрел был минометным. Он произошел в Крымском и длился 20 минут (выпущено 20 мин).

Лысенко отметил, что в Новолуганском и Авдеевке (Донецкое направление) позиции ВСУ подверглись минометным обстрелам. «Согласно информации СЦКК, трое местных жителей получили осколочные ранения в результате взрыва боеприпаса рядом с остановкой общественного транспорта. Раненые были оперативно госпитализированы. Еще один боеприпас разорвался у жилого дома», — сказал Лысенко. Он уточнил, что обстрел из минометов калибра 120 мм велся с нескольких направлений.

Полковник рассказал, что в Новотроицком (Мариупольское направление) позиции украинских войск подверглись обстрелу из пушек, минометов и легкого вооружения. При этом ВС ДНР совершили артиллерийский обстрел тылового района, который расположен на 12 км южнее — у Волновахи. Стрельба велась из артиллерии калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации соблюдения режима прекращения огня (СЦКК), назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский и пресс-служба Национальной полиции Украины обвинили войска ДНР в обстреле жилых кварталов Авдеевки и территории детского лагеря в селе Зеленый Гай Волновахского района из минометов калибра 120 мм.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками.