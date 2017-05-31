Рим, 31 мая, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Мэр Рима Вирджиния Раджи объявила о новом проекте, одобренном 31 мая администрацией города, о переселении лагерей цыган (рома).

Цитата из к/ф «Табор уходит в небо». Реж. Эмиль Лотяну. 1975. СССР Рада

«Наконец-то в Риме исчезнут лагеря рома (ромы). Мы начинаем работу с двух лагерей «Ла Барбута» и «Монакина», — заявила мэр Рима Вирджиния Раджи после совещания. Ее слова цитирует информагентство ANSA.

План по расселению лагерей предполагает использование европейских фондов.

«Италия не использовала имеющиеся ресурсы, продолжая тратить от 24 до 30 миллионов евро в год, чтобы поддерживать жизнь в лагерях. Мы будем использовать европейские деньги и сделаем то, что годами просили жители Рима в течение многих лет», — подчеркнула мэр.

Вирджиния Раджи объяснила, что в соответствии с требованиями ЕС, не должно быть специальных правил для цыган, им следует дать возможность получить доступ к существующим услугам и пособиям, они могут воспользоваться всеми теми услугами, на которые имеют право римские граждане.

«Мы пригласим тех, кто может, пойти жить в другое место, чтобы сделать это, мы будем проводить работу с каждой семьей. Те, у кого есть все необходимые документы, могут подать заявления на социальное жилье или на субсидию для аренды», — пояснила Раджи.

Также мэр рассказала, что новый план по работе с представителями этой этнической группы предусматривает обязательное образование и посещение школ, где «до сих пор не было никакого положительного результата, только разбазаривание государственных ресурсов без какой-либо пользы».

На реализацию проекта будут использованы 3,8 млн евро из фондов ЕС, проект рассчитан на три года.

Новый план по работе с иммиграцией был выработан после несчастного случая, когда 10 мая в Риме подожгли лагерь цыган, погибли 2 ребенка.