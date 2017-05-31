Йошкар-Ола, 31 мая, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Представители Третьего следственного управления СКР, которое находится в Нижнем Новгороде, обратились с ходатайством о продлении срока ареста экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова до 3 августа. По словам адвоката Игоря Комарова, рассмотрение состоится 1 июня в Нижегородском областном суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Обстоятельства, с которыми следователь обратился в суд Нижегородской области, идентичны обстоятельствам, уже рассмотренным Верховным судом Марий Эл», — цитирует Комарова «7x7». Он отметил, что следствие заявило о желании присоединить уголовное дело о покровительстве Плотникова одной из коммерческих организаций. «Его расследовало МВД республики. Оно повторяет то же самое дело, что расследовали и представители следственного комитета. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — подчеркнул защитник.

Комаров утверждает, что оснований для дальнейшего содержания Плотникова под стражей нет. «Следствие игнорирует решение апелляционной инстанции в Марий Эл и планирует получить иное решение, обратившись в Нижегородский областной суд. В случае удовлетворения этого ходатайства мы будем иметь два совершенно разных решения по абсолютно одинаковым обстоятельствам», — прокомментировал адвокат.

Напомним, на заседании Верховного суда Марий Эл 19 мая 2017 года суд частично удовлетворил ходатайство следствия о продлении содержания Плотникова под стражей до 3 июня, а не до 23 августа. Согласно ст.109 УПК РФ, предельный срок ареста составляет 18 месяцев. 3 июня с момента задержания Плотникова как раз истекает максимально возможный срок пребывания в СИЗО.

После заседания Комаров говорил, что следствие не имеет возможности обратиться с новым ходатайством о продлении срока ареста. Плотников, в свою очередь, заявил, что с него сняты обвинения по шести из восьми эпизодов. Кроме обвинений предпринимателя Александра Туруева, который осужден за организацию подготовки убийства экс-мэра, следствие не смогло получить никаких других доказательств вины Плотникова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-мэр Йошкар-Олы был задержан 3 декабря 2015 года. В отношении него возбудили уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне 2014 года Плотников, являясь председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», получил от предпринимателя Александра Туруева взятку в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности. Позднее, в конце января 2016 года, было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

Следствие полагает, что с мая 2012 по ноябрь 2015 года Плотников «из корыстных побуждений» через доверенное лицо управлял обществом с ограниченной ответственностью, которое осуществляло предпринимательскую деятельность. Являясь сначала председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Йошкар-Олы, а затем главой администрации, Плотников предоставлял ООО льготы и преимущества, а также покровительствовал в другой форме.

Ранее сообщалось, что даже в случае выхода Плотникова из СИЗО, уголовное преследование будет продолжено. В марте 2017 года были возбуждены два уголовных дела, в рамках расследования которых экс-мэр подозревается в получении взятки в виде трех гаражей.