Киев, 31 мая, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины продолжает непримиримую борьбу с российскими деятелями культуры, снова обновив список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщается на странице движения национально озабоченных активистов Відсіч в социальной сети Facebook.

Цитата из к/ф «Вий». реж. Константин Ершов, Георгий Кропачёв. 1967. СССР Киевские вурдалаки

В свежие списки врагов Украины, опубликованные в интернете, СБУ включила актрису Ирину Алферову, кинорежиссеров Никиту Михалкова и Станислава Говорухина, писателя-сатирика Михаила Задорнова, артистов Алексея Панина и Леонида Ярмольника.

Дополнительно отмечено, что в дальнейшем указанные в списке люди могут быть внесены еще и в «черный список» министерства культуры Украины, которое запретит показ фильмов и концертов с их участием на украинских телеканалах.

Пока не сообщается, насколько сильно вышеуказанные люди подорвали многострадальную национальную безопасность Украины.

Напомним, ранее СБУ уже запретила въезд на Украину почти полутора сотням российских деятелей культуры и шоу-бизнеса.

Угрозой для национальной безопасности Украины среди прочих были признаны Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Василий Лановой, Олег Табаков и многие другие российские режиссеры, артисты, писатели и певцы.