Москва, 31 мая, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Очередь паломников, желающих поклониться мощам св. Николая, достигла Крымского моста. Как сообщается на официальном сайте святыни, паломники занимают место в очереди с 5.30 утра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Батюшка благославляет идущих на поклонение мощам Николая Чудотворца

«Вход в очередь для поклонения мощам святителю Николаю находится у Крымского моста. Ближайшая станция метро — «Парк Культуры», — говорится в сообщении.

Всего с 21 мая число паломников, посетивших мощи святителя Николая Чудотворца, достигло 2 млн 425 тысяч человек.

Доступ к мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя открыт ежедневно с 8.00 до 21.00. При этом очередь начинает формироваться уже в 05.30−06.00. Возможность занять в ней место в это время осуществляется в районе Крымского моста — со станции метро «Парк культуры». Подход к святыне со стороны станции метро «Кропоткинская» закрыт.

При увеличении числа паломников очередь продлевается до пересечения Фрунзенской набережной с 1-ой Фрунзенской улицей. Тогда занять в ней место можно от станции «Фрунзенская».

В случае, если очередь будет еще более вырастать, вход в нее будет сдвигаться в сторону Лужников; в таком случае надо будет ехать до станции метро «Воробьёвы горы».

Напомним, поклонться мощам святителя Николая Чудотворца в Москве можно будет до 12 июля, а с 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге.

Мощи святителя Николая Чудотворца были доставлены в Москву cпецрейсом из итальянского города Бари.