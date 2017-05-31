Красногорск, 31 мая, 2017, 22:48 — ИА Регнум. 600 детей из Подмосковья отправятся летом 2017 года в международный детский лагерь «Артек». Как заявила 31 мая в эфире «Радио 1» министр образования Московской области Марина Захарова, это на 50 человек больше, чем в 2016 году.

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По словам Захаровой, в 2017 году в лагере ввели автоматизированную систему распределения путевок. Для того, чтобы стать претендентом на поездку, необходимо заполнить анкету на сайте детского центра, предоставить свое портфолио и выбрать тематическую смену.

«В зависимости от баллов детей приглашают на те или иные смены. В летний период поедут дети от 8 до 17 лет», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор области Андрей Воробьев ранее выступил с предложением упростить выход на рынок региона новых компаний, занимающихся организацией детского отдыха. Также он заявил о необходимости законодательно закрепить норму по обязательному уведомлению в случае вывоза детей в палаточные лагеря.

Напомним, с 1 января 2017 года в России введены единые требования к организаторам детского отдыха.