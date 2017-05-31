Сочи, Краснодарский край, 31 мая, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Завершено расследование и установлены причины катастрофы самолёта Ту-154, случившейся 25 декабря 2016 года над Чёрным морем, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи в память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года

В результате расследования было установлено, что причиной трагедии могло являться нарушение ориентации в пространстве командира авиалайнера, повлекшее ошибочные действия в управлении самолетом, указано в официальном заявлении российского военного ведомства.

При этом отмечено, что комиссией по расследованию катастрофы не было выявлено нарушений правил распределения пассажиров в салоне самолёта, а также при заправке Ту-154 авиационным топливом в сочинском аэропорту Адлер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года летевший в Сирию на базу ВКС России Хмеймим пассажирский самолёт Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров сразу после взлета. Фрагменты авиалайнера и тела погибших людей были обнаружены в 1,5 км от берега возле города Сочи. Весь экипаж и все пассажиры в количестве 92 человек погибли.

Среди пассажиров воздушного судна были артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом личный состав авиагруппы ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза», военные и госслужащие.