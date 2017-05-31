Вашингтон, 31 мая, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Шпир заявил, что агентство продолжит сбор данных по использованию наземной системы противоракетной обороны GMD (ground-based missile defence), на следующих испытаниях возможен пуск сразу нескольких ракет-перехватчиков.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

До конца текущего года на боевом посту будут находиться 44 противоракеты, следующие испытания состоятся ближе к концу 2018 года, добавил директор MDA.

Использование двух ракет-перехватчиков против одной цели позволит лучше понять, что будет делать вторая ракета-перехватчик, когда мишень будет уничтожена первой, заявил Шпир.

Напомним, 30 мая в США прошли успешные испытания системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет. Противоракета была запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

Днем ранее, 29 мая, в КНДР прошел очередной испытательный пуск баллистической ракеты, которая, преодолев 450 километров, упала в исключительной экономической зоне Японии.

Военные США считают, что баллистическая ракета, способная достичь территории США, будет разработана северокорейскими инженерами в начале 2020-х годов.