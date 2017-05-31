Уфа, 31 мая, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Очередными подтверждениями идущей в мэрии Уфы перезагрузки стали инвестпослание за 2017 год и утверждение новой структуры городской администрации. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, инвестиционная привлекательность Уфы зависит от того, смогут ли сотрудники мэрии обеспечить внятный и прозрачный режим административной навигации крупным инвесторам.

Welcomeinufa.com Мэрия Уфы

Семеро замов, один — первый

Согласно новой структуре городской администрации, утвержденной депутатами Горсовета Уфы в конце мая, градоначальнику Иреку Ялалову оставили семь заместителей. Первый заместитель будет контролировать управление коммунального хозяйства и благоустройства, управления по строительству и по обеспечению жизнедеятельности, а также управление гражданской защиты. Блок земельных и имущественных отношений перешёл к заместителю мэра по правовым вопросам. Заместитель по строительству будет курировать управление капстроительства, Главархитектуры, транспорта и связи, отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений. Ещё к одному из замов будут относиться кадровые вопросы, пресс-служба, управление по работе с населением, а также по физкультуре и спорту. Заму по социальным вопросам достались управления культуры, образования, попечительства, по делам молодежи и несовершеннолетних. Новшеством стало сокращение числа первых вице-мэров с двух до одного. Реструктуризация вызвана тем, что в руках одного из замов Ялалова оказались сосредоточены все ключевые городские сферы, что привело, как считают эксперты, к ряду злоупотреблений.

До апреля 2017 года в должностные обязанности одного из первых вице-мэров Александра Филиппова входил контроль за самыми важными управлениями, курирующими строительство, распределение земельных участков, недвижимость и городское имущество, фактически все «доходные» городские сферы. Как ранее писало ИА REGNUM, в апреле Филиппов был отправлен в отставку антикоррупционной комиссией, выяснившей, что чиновник допускал злоупотребления служебным положением в интересах своих родственников. Он также стал обвиняемым в сокрытии налогов и может стать подозреваемым в резонансном уголовном деле по махинациям со списками расселения аварийного жилья за счет федерального бюджета, в которые были включены уже снесенные дома или расселенные застройщиками.

Депутаты городского совета Уфы сочли за благо разграничить полномочия заместителей градоначальника во избежание концентрации самых доходных сфер в руках одного из замов. За изменение структуры городского управления проголосовали 32 депутата, один воздержался. Ключевым шагом стало рассредоточение ответственности вице-мэров за строительство и землю.

«Утверждение новой структуры уфимской администрации всеми партийными фракциями горсовета, без каких-либо эксцессов, говорит о лояльном отношении к мэрии не только отдельных представителей депутатского корпуса, но и руководства региональных отделений политических партий», — сделал вывод политолог Дмитрий Казанцев. — .

Посыл инвестпослания — открытость

Также в конце мая Ялалов обратился к уфимцам, руководителям предприятий и организаций с Инвестиционным посланием. В частности, в послании говорится о том, что в Уфе с 2013 года реализуется Инвестиционная стратегия, предусматривающая выполнение комплекса практических мероприятий до 2018 года в целях создания благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционного потенциала города.

Объем инвестиций с 2010 по 2016 годы в Уфе увеличился почти в 2,5 раза с 63,8 до 155,2 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения в 2016 году составил 138 тыс. рублей на человека.

Администрация города совместно с республикой продолжает позиционирование Уфы как Конгрессного центра России для проведения крупных спортивных, деловых и политических мероприятий мирового, российского и регионального значения.

Говоря о будущих мероприятиях мирового уровня, следует отметить, что Уфа выбрана городом проведения летних Международных детских игр 2019 года и столицей Всемирной Фольклориады 2020 года. Уфа претендует на право проведения Международного конгресса «Апимондия» в 2021 году, Всемирного конгресса философов в 2023 году, Всемирного конгресса Международного совета исследований Восточной и Центральной Европы в 2025 году. Кроме того, планируется подача заявки на проведение в Уфе Всемирных игр 2025 года.

«С первым инвестпосланием Ирек Ялалов выступил в 2014 году, в нём он отметил, что прошедший 2013 год стал важным этапом для администрации Уфы в инвестиционной сфере. Впервые в истории города преодолен знаковый уровень объема привлеченных инвестиций — 100 млрд рублей. В 2015 году столица Башкирии привлекла 112 млрд рублей инвестиций, в 2016-ом 155,2 млрд рублей» — констатировали в экспертном сообществе LogoMarkt.

По мнению Казанцева, инвестиционное послание сити-менеджера Уфы является своеобразным продолжением его информационной кампании по ребрендингу столичной администрации и «подсветке» обновленной команды мегаполиса. «Полагаю, что Ирек Ялалов, избегая негативных экстрафакторов, ставит задачу формирования новой муниципальной повестки дня. Вместе с тем, нивелирование прошлых репутационных издержек, связанных с коррупционными историями экс-чиновников и купирование уфимской пресс-службой инфовбросов о нестабильном экономическом положении города-миллионника, в результате может не только усилить положительный образ активного мэра среди жителей Уфы, но и заинтересовать в частно-государственном партнерстве новых крупных бизнес-игроков» — заключил эксперт.

Политолог Дмитрий Михайличенко отметил, что сам по себе формат инвестиционных посланий давно уже зарекомендовал себя как стандартная практика обращения власти к бизнесу. С такого рода посланиями чаще всего выступают губернаторы. Формат инвестиционных посланий сосуществует с форматом посланий госсобраниям регионов и является устоявшимся. Сити-менеджеры и мэры также практикуют такие форматы (Хабаровск, Череповец, Магадан и др.). Поскольку глава Башкирии Рустэм Хамитов чаще всего выступает именно с комплексными посланиями, инициатива уфимского сити-менеджера Ялалова вписывается в логику действий региональной вертикали власти.

«Среди основных месседжей текущего послания уфимского сити-менеджера выделяются претензии муниципальных властей на конгрессный статус города. Здесь и Всемирная фольклориада, и международные детские игры, и многие другие форумы. Этот шаг выглядит логичным: успешное проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году, безусловно, позволяет Уфе претендовать на этот статус», — уверен эксперт.

Самый важным посылом, который сделала уфимская мэрия инвесторам, по словам Михайличенко, стало заявление об открытости городских властей для инвесторов. «Критикой работы уфимской мэрии (в том числе и в части лоббирования интересов крупных застройщиков) в апреле 2017 года глава Башкирии инициировал «перезагрузку» работу уфимской мэрии. Нынешнее инвестиционное послание вписывается в эту логику и будет способствовать укреплению положительного имиджа уфимской мэрии. Будет ли способствовать это привлечению инвестиций — пока сказать трудно. Прежде всего, это будет зависит от того, смогут ли сотрудники мэрии обеспечить внятный и прозрачный режим административной навигации крупным инвесторам» — резюмировал собеседник агентства.

Цифры и факты

В 2007 году Уфа аккумулировала 44,8% средств, вкладываемых в республику, В 2011-ом этот показатель вырос до 48,1% и оставался почти неизменным до 2011-го, а потом резкий спад — 43,2% в 2012-ом и 38,3% в 2013-ом.

Индекс промышленного производства по итогам 2016 года в Уфе достиг 100,7%. Рост показателя обеспечили семь из 11 отраслей. Среди них: производство электрооборудования; резиновых и пластмассовых изделий; пищевых продуктов; производство машин и оборудования.

Темп роста отгруженной продукции составил 96,5%. По сравнению с началом года темп удалось нарастить — в первом квартале 2016 года он составлял 87%. Замедление темпов отгрузки продукции, в целом, обусловлено снижением темпов роста российской экономики под воздействием внутренних макроэкономических и геополитических факторов.

На долю нефтеперерабатывающей промышленности приходится 55% объема отгруженной продукции.

Объем отгруженной продукции собственного производства промышленных предприятий достиг 665 млрд рублей, что составляет более половины республиканских объемов производства (54,3%). По данному показателю среди городов-миллионников Уфа показала второй результат, пропустив вперед только Омск.