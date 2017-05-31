Амстердам, 31 мая, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Правительство Голландии намерено в 2017 году закрыть и ликвидировать пять тюрем, для заполнения которых в стране не хватает осужденных преступников, сообщает газета De Telegraaf.

Скульптура «Заключенный»

По информации издания, места заключения планируется ликвидировать до конца лета текущего года. Вместе с тюрьмами будут ликвидированы 2,6 тыс. рабочих мест. Сообщается, что лишь 700 человек из сокращенного тюремного персонала смогут перейти на другие должности в полиции.

Стоит отметить, что правительство Нидерландов в 2013 году уже закрыло 19 исправительных учреждений, а всего предлагалось ликвидировать 26 тюрем.

Примечательно, что причиной такого явления представители социалистической партии в парламенте Голландии считают неэффективную работу правоохранительных органов.

В 2015 году ситуация дошла до того, что власти страны согласились держать в голландских тюрьмах осужденных из Норвегии. При этом местные заключённые обратились в суд, решив что из-за этого их заставят отбывать тюремный срок в менее комфортных условиях.