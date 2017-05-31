Воронеж, 31 мая, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Воронеж присоединился к протестам против принятия Национальной стратегии в интересах детей без согласования с родительской общественностью. Пикет у Дома офицеров состоялся 31 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального совета воронежского отделения «Родительское всероссийское сопротивление» Николай Ганибаев. В пикете приняли участие восемь активистов «РВС». Активисты сумели раздать 70 листовок с информацией — воронежцы проявили интерес к акции.

Фото Николай Ганибаева

«Мы вышли с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину не принимать Стратегию в интересах детей на ближайшие 10 лет без обсуждения с общественностью. Кузнецова, новый омбудсмен, вышла с инициативой принять такой документ. Учитывая, что общественности этот документ предъявлен не был и, учитывая, что Кузнецова после возвращения из Финляндии активно и положительно высказывалась на тему финского опыта работы с детьми, мы предполагаем, что в основу этой стратегии ложатся технологии западной ювенальной юстиции», — пояснил позицию активистов Николай Ганибаев.

По его словам, представители «РВС» не исключают, что, учитывая положительную оценку финского опыта, Стратегия утвердит законодательное применение ювенальных технологий к российским семьям.

«Нас не устраивает перевод на поток изъятие детей из родных семей по признакам, которые не связаны с реальной угрозой жизни и здоровью ребенка — из-за плохого материального положения родителей, из-за того, что ремонт в доме не сделан, что ребенок синяк получил», — отметил Николай Ганибаев, подчеркнув, что случаи злоупотреблений со стороны органов опеки нередки и сегодня.

«Перед тем, как этот большой и очень серьезный документ, на основе которого будут в последующем утверждаться законодательные акты, принимать, мы хотели бы, чтобы сначала он был обсужден с представителями общественных родительских организаций, чтобы мы могли его посмотреть и понять, что это такое», — добавил собеседник агентства.

По словам Николая Ганибаева, в случае если стратегия все же будет подписана 1 июня, активисты готовы продолжать пикетирование.

Как сообщало ИА REGNUM, пикеты против деятельности Анны Кузнецовой на посту омбудсмена и за обсуждение общественностью проекта Стратегии в интересах детей до ее подписания проходят с 29 мая по всей стране. На акции протеста общественники вышли в Крыму и Севастополе, Липецке и Курске, Брянске, Туле, Смоленске и многих других городах. В ряде регионов акции были не единичны.

Причиной возмущения стала информация о том, что 1 июня на подпись президенту будет представлена Национальная стратегия в интересах детей на ближайшие 10 лет. Общественники считают, что новая стратегия может иметь ювенальную направленность — в своем мнении они опираются на предшествовавшую стратегию 2012 года. Кроме того, возмущение вызвал и недавний доклад детского омбудсмена Анны Кузнецовой по итогам анализа практики изъятия детей из семей: по ее данным, такие случае единичны, общественники говорят о десятках случаев и заявляют о том, что никакого анализа на деле не проводилось.