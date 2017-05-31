Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Ситуация с дольщиками проблемных строительных компаний в Санкт-Петербурге находится под жестким контролем полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе. Властям города указано на необходимость ускорить завершение строительства этих объектов. Об этом заявил сегодня на встрече с дольщиками недостроенных объектов ГК «Город» главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор Миненко, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе полпредства президента в СЗФО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Контроль за исполнением ранее принятых решений по завершению строительства объектов ГК «Город» с выездом на место Виктор Миненко провел по поручению полпреда президента РФ в СЗФО Николая Цуканова. Вместе с главным федеральным инспектором на стройке побывали руководители комитета по строительству Санкт-Петербурга, а также строительных организаций, завершающих возведение ранее «замороженных» объектов.

Перед встречей с дольщиками ГК «Город» участники мероприятия осмотрели объекты 1-й очереди — корпуса 6А и 7А ЖК «Ленинский парк» и расположенные под ними паркинги, а также объекты 2-й очереди.

Как сообщил глава комстроя Петербурга Сергей Морозов, в Госсстройнадзор Санкт-Петербурга поданы документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию корпусов 6А («Планета) и 7А («Спутник») ЖК «Ленинский парк» и расположенных под ними паркингов. В свою очередь, Виктор Миненко обратил внимание городских чиновников на остающиеся нерешенные вопросы по этим корпусам и подчеркнул, что строителям необходимо завершить все работы до 15 июня текущего года, к моменту принятия решения по вводу двух корпусов в эксплуатацию.

Общаясь с дольщиками, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу разъяснил им позицию аппарата полпредства по вопросам, связанным с завершением строительства объектов ГК «Город». Городским властям со стороны полпредства предложено мобилизовать подрядные организации и решить все имущественно-правовые вопросы, чтобы завершить долгострои. Кроме того, петербургским чиновникам необходимо активней вести работу по привлечению денежных средств от инвесторов для достройки домов ГК «Город».

Вопрос этой проблемной стройки находится на строгом контроле полномочного представителя Николая Цуканова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Как сообщили 31 мая петербургские СМИ, пять дольщиков ГК «Город» начали голодовку, требуя скорейшей достройки домов, а затем были задержаны полицией за попытку проведения несанкционированного митинга. При этом сама акция протеста этих граждан носит, скорее, политический характер: дело в том, что все пять «голодающих», во главе с Аллой Андреевой, должны получить ключи от своих новых квартир в ближайшие недели.

Как напоминают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина объекты незавершенного строительства ГК «Город» состоят из трех жилых комплексов: ЖК «Ленинский парк», ЖК «Прибалтийский», ЖК «Морская звезда». Их строительство вели фирмы, контролируемые братьями Ванчуговыми.

С декабря 2014 года компании-застройщики остановили финансирование строек. К июню 2015 года в разряд проблемных попали 13 жилых домов (5954 квартиры, общей площадью 261,796 тыс. кв. м). Общее количество договоров долевого участия в этих объектах — 5001.

С октября 2015 года Максим и Руслан Ванчуговы находятся под следствием по делу о мошенничестве с квартирами. По версии следствия, они совместно с иными лицами похитили и вывели из проекта средства дольщиков.

Строительство всех жилых комплексов было возобновлено в августе 2015 года за счет собственных средств генподрядчика — строительной компании АО «Проммонолит». В январе 2016 года к финансированию проекта достройки был привлечен ПАО «Банк «Санкт-Петербург, создано ООО «Холдинговая компания «ЭРА», осуществляющее функцию инвестора по завершению строительства объектов.

«Банк «Санкт-Петербург» одобрил компании-инвестору ООО ХК «ЭРА» кредит в размере до 2 млрд рублей под залог земельного участка, ранее входившего в активы ГК «Город». Помимо этого, источниками финансирования завершения строительства объектов ГК «Город» стали средства, полученные от продажи земельного участка (8 млрд. руб.) и другие материальные активы ГК «Город» (8 млрд руб.).

«В конце мая в Службу Госстройнадзора и экспертизы подана заявка на получение разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Планируемый срок получения разрешения — 14 июня 2017 года. Участники долевого строительства получат ключи от 1873 квартиры», — подчеркнули в аппарате Игоря Албина.