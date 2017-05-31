Ростов-на-Дону, 31 мая, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Следственным комитетом Ростовской области возбуждено уголовное дело против двоих местных жителей, подозреваемых в организации теракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет РФ

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса России (приготовление к террористическому акту).

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По информации следствия, в марте и апреле 2017 года двое жителей Ростовской области занимались подготовкой террористического акта, готовя взрыв в одном из торговых центров. Для изготовления взрывного устройства подозреваемые незаконно купили три тротиловые шашки общей массой 600 г и хранили их в квартире одного из них вместе с электрическим детонатором.

Пресс-служба подчеркивает, что этих компонентов было вполне достаточно для сборки взрывного устройства.

Подозреваемые задержаны сотрудниками правоохранительных органов, взрывчатые вещества и прочие компоненты для сборки самодельной бомбы изъяты.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.