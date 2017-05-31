Ленинградская область, 31 мая, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, на дне Финского залива Международная подводная поисковая экспедиция «Поклон Кораблям Великой Победы-2017» обнаружила подводную лодку, утонувшую во время Великой Отечественной войны. Лодка находится в акватории вблизи острова Большой Тютерс.

Poklonexpedition.ru Затонувшая советская подводная лодка

За нынешний сезон это уже третья находка экспедиции. ИА REGNUM сообщало, что в начале мая 2017 года в районе островов Гогланд и Большой Тютерс были обнаружены две подводные лодки, идентифицированные как Щ-320 и Щ-406. Обе лодки утонули при форсировании немецкого минного заграждения «Зееигель» («Морской еж») в 1942 и в 1943 годах.

Была проведена официальная церемония отдания воинских почестей и отслужена православная панихида по погибшим морякам. Дайверы экспедиции установили на корпуса погибших кораблей мемориальные доски со списками членов экипажа, были отданы воинские почести. Поисковики экспедиции полагают, что корпус обнаруженной сегодня подводной лодки также относится к типу «Щука» («Щ»).

Poklonexpedition.ru Затонувшая советская подводная лодка

"Мы продолжали сканировать дно в районе острова Большой Тютерс и совершенно неожиданно наткнулись на ещё один интересный объект, — комментирует руководитель экспедиции, дайвер Разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов. — Понадобилось много времени, чтобы собрать все имеющиеся по данной точке данные, плюс последующая расшифровка данных гидролокации. Это может оказаться любая из четырёх не найденных на Балтике до сих пор лодок типа «Щ», хотя по общим очертаниям она больше всего напоминает подлодку 10-й серии. Но согласно имевшимся до сих пор историческим данным, единственная оставшаяся ненайденной подводная лодка этой серии могла погибнуть гораздо западнее, в районе острова Эланд или в районе Калбодагрунда».

На данный момент экспедиция ведет подготовку для осуществления погружений, фото‑ и киносъёмок и непосредственного обследования найденного подводного корабля на дне моря для его точной идентификации.

Проект «Поклон Кораблям Великой Победы» начал работу в 2005 года и является инициативой самих подводников. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта на основании конкурса, проведённого Национальным благотворительным фондом. Руководителем Оргкомитета экспедиции является депутат Государственной Думы, генерал армии Николай Ковалёв. Поисковикам помогают командование Западного военного округа и Управления федеральной пограничной службы ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Справка ИА REGNUM

Подводные лодки типа «Щука» — серия средних подводных лодок, строившихся в СССР в 1930—1940-x годах. Лодки отличались сравнительной дешевизной в постройке, повышенной манёвренностью и живучестью. Всего из 44 воевавших лодок погибла 31. Совокупно «Щуки» потопили 27 транспортов и танкеров противника, 20 транспортов и шхун нейтральных государств, повредили 4 судна противника. За боевые заслуги 6 подводных лодок типа «Щ» стали гвардейскими, 11 награждены орденом Красного Знамени.

Изначально экипаж подводной лодки типа «Щ» включал 7 «средних» командиров, 6 младших командиров и 25 краснофлотцев. В военное время численность экипажа увеличилась до 40 человек (7 средних и 15 младших командиров, 18 краснофлотцев).