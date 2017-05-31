Красноуфимск, Свердловская область, 31 мая, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В Красноуфимском районе Свердловской области намерены искать нефть. Работы планируется завершить к октябрю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в государственном холдинге «Росгеология».

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

По данным организации, к работам на Верхоязской и Южно-Бургундинской площадках Красильниковского лицензионного участка приступило «Пермнефтегеофизика» На одной из площадей они исследуют 115 кв. километров, а на второй — 140 кв. километров.

Договор на поиск нефти геологи заключили с одним из недропользователей в конце февраля. Завершить поиски планируется к октябрю.

Межу тем, как пишет портал Е1.Ru, работы пока не начаты. По данным «Пермнефтегеофизики», возникли трудности с получением разрешений от частников. Но уже в июле геологи собираются приступить к работам.

Добавим, в Свердловской области уже есть разведанные запасы нефти. Разведка началась в первой половине 1990 годов. Всего выявлено около 10 нефтеносных участков. Были даже попытки её добычи, но они не получили продолжения — извлекать «чёрное золото» из свердловских недр оказалось экономически невыгодно.