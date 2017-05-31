Каракас, 31 мая, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес заявил, что руководство Европарламента готово ввести санкции против представителей правительства Венесуэлы, сообщает El Universal.

Connect Euranet Здание Европарламента

По утверждению Борхеса, в случае применения санкций они будут касаться официальных представителей руководства страны.

Лидер венесуэльской оппозиции утверждает, что Европарламент рассматривает возможность введения персональных санкций против чиновников, причастных к репрессиям или воспрепятствовавшим демократическим правам.

При этом в качестве примера таких чиновников Хулио Борхес указал на венесуэльских судей.

Стоит отметить, что такое заявление Борхес сделал после своей встречи в Брюсселе с представителем Европарламента Антонио Таяни.

Напомним, организованные оппозицией акции протеста продолжаются в Венесуэле уже почти два месяца. В ходе противостояния манифестантов и правоохранителей погибли порядка 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России отметил, что происходящее в Венесуэле вызывает глубокую озабоченность, а население этой страны становится заложником сценариев жесткого политического противоборства.