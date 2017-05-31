Москва, 31 мая, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной, несмотря на недружественные шаги со стороны Киева. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном сегодня, 31 мая, по случаю 20-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

Nikita Dezhurny Здание МИД России

«Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаём повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству. У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придём к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами», — сказано в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года привёл к тому, что нынешние отношения между Россией и Украиной «далеки от духа и буквы Договора 1997 года».

На Смоленской площади ещё питают надежду, что само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-украинские отношения, которые всегда были непростыми, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года фактически разорваны. Пришедшая к власти на Украине группировка заявила, что находится в состоянии войны с Россией, при этом никакие боевые действия не ведутся, а Украина закупает в РФ определенные виды ресурсов.

За три года после переворота Киев разорвал практически все связи с Москвой и пытается любыми способами оказать давление на Россию.